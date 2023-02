Marjan van Loon weg als directeur Shell Nederland

Van Loon (57) zegt op eigen initiatief te vertrekken. Zij leidde Shell Nederland sinds 1 januari 2016. Onder haar leiding begon Shell met de bouw van een biobrandstoffenfabriek en bereidde zij Europa’s grootste groene waterstoffabriek op de Tweede Maasvlakte voor.

Shell verkreeg tevens het recht om voor de Nederlandse kust met Eneco een windmolenpark te bouwen. Shell investeerde onder haar leiding €6,5 miljard in verduurzaming. Volgens Sawan heeft Van Loon ’een stevig fundament gelegd’ voor onze omslag van productie en verkoop van olie en gas naar schonere energie.

Van Loon kreeg kritiek omdat Shell ondanks miljardenwinst vasthoudt aan fossiele brandstoffen terwijl het verduurzaamt. Ook kreeg zij kritiek voor de wijze waarop Shell in Groningen gas bleef winnen, hoewel de gevolgen van aardbevingen duidelijk waren. Van Loon werkte 34 jaar bij Shell en verlaat het energieconcern.

Verdere verduurzaming

De in Groningen geboren bedrijfseconoom Everts komt uit eigen gelederen: hij werkt al 33 jaar in verschillende functies voor Shell. Everts leidde Shell Energy in Noord-Amerika en werkte in Italië en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland stond hij van 2001 tot en met 2004 aan het roer van de tankstations.

De Shell-directeur zegt verder te willen bouwen op de verduurzaming die Van Loon heeft ingezet. „Op een voor Shell commercieel aantrekkelijke manier”, stelt Everts, die zegt daarvoor wel ’partners’ nodig te hebben om de schonere energie te verkopen.

Na een dienstverband van 34 jaar met functies in binnen- en buitenland kijkt Van Loon uit naar om andere paden te gaan bewandelen, zo laat zij weten. Daar zijn er nog geen concrete voornemens.

De vervanging van Van Loon volgt in korte tijd meerdere wijzigingen bij het concern. In Nederland, het VK en Duitsland laat het bedrijf doorrekenen of de verkoop van energiecontracten aan consumenten na tegenvallende resultaten door moet gaan. Ceo Wael Sawan schrapte recent ook het aantal bestuurders in Shell Group en vereenvoudigt de bestuursstructuur.