Nieuwe aanklacht tegen FTX-oprichter Bankman-Fried: verdacht van omkoping

Volgens de aanklagers heeft Bankman-Fried in 2021 opdracht gegeven om één of meerdere overheidsambetenaren in China een bedrag van in totaal $40 miljoen in cryptomunten uit te betalen. Daarmee zou hij weer toegang hebben gekregen tot zijn tegoeden die door China waren bevroren. Het zou gaan om een bedrag van meer dan $1 miljard aan cryptogeld afkomstig van zijn investeringsbedrijf Alameda Research.

Kwaad daglicht

Bankman-Fried die zijn cryptoplatform FTX lange tijd zeer succesvol leidde, kwam in een slecht daglicht te staan. Hij zou miljarden aan tegoeden van FTX-klanten hebben doorgesluisd naar Alameda. Met dat geld zouden zeer risicovolle beleggingen zijn gedaan. Ook zou de FTX-oprichter zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen.

Na het omvallen van FTX gaf Bankman-Fried in een interview nog aan onschuldig te zijn. Hij meldde destijds geen weet te hebben over het uitlenen van miljarden aan klantentegoeden. Bij zijn voorgeleiding in New York benadrukte hij dan ook geen schuld te hebben aan de waslijst aan klachten die tegen hem zijn ingediend.

Bankman-Fried leefde er in de gouden cryptotijden nog zeer goed van. Zo had hij onder meer een penthouse van $40 miljoen in de Bahama’s. Ook zijn ouders deelden mee in zijn ongekende rijkdom.