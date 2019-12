Nikkei boekt kleine winst

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 0,1 procent hoger op 23.424,81 punten. De Japanse machinemakers gingen overwegend vooruit ondanks een onverwachte daling van de machine-orders in het land. De orders namen in oktober met 6 procent af en zakten daarmee voor de vierde maand op rij. De chipbedrijven waren in trek na de sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Tokyo Electron steeg 4,9 procent, Sumco won 3,3 procent en Advantest klom 2,8 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager. Volgens mediaberichten overlegt president Donald Trump donderdag met zijn adviseurs over een mogelijk uitstel van de importtarieven op Chinese goederen die op 15 december zouden ingaan. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,4 procent. De Kospi in Seoul kreeg er 1,5 procent bij. De Zuid-Koreaanse technologiebedrijven Samsung en SK Hynix dikten 2,5 en 3 procent aan. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,7 procent in de min.