Nu toeslaan met hypotheek nu rentes stijgen?

ING: Huizenprijzen blijven voorlopig stijgen, maar woningtekort neemt af

ING is positiever geworden over de woningmarkt. De bank verwacht dat de huizenprijzen ten minste tot de zomer blijven doorstijgen, om daarna licht te dalen. Mede door het wegblijven van arbeidsmigranten is er wat druk van de ketel.