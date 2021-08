Spaanse hittegolf tikt door in energierekening hotel

Spaanse stroom- en gasprijzen stijgen door nu dit weekend temperaturen boven 40 graden komen. De enorme vraag naar brandstoffen voor het aanzwengelen van elektrische apparatuur zoals airconditioning, koelkasten en water stuwt de termijnmarktprijzen op voor bedrijven van het inkopen van gas, kolen en olie voor bijvoorbeeld energiecentrales. Die kosten worden uiteindelijk doorberekend aan klanten.

Toeleverancier Vattenfall zag in grote de zakelijke markt begin augustus ook „weer een toename van energieprijzen.” Volgens rekenaars van Oxford Economisch zijn groothandelsprijzen in Spanje en Frankrijk dit jaar met 21% opgelopen in die termijnmarkt.

Daarnaast is het aanbod van LNG-brandstof vanuit Azië onder het seizoensniveau gekomen, wat de prijzen ook opdrijft, aldus Bloomberg. Veel aanbieders profiteren namelijk van de schaarste, ze lieten hun volle schepen de steven wenden richting Azië, waar nog meer vraag naar de brandstoffen is.

Inflatie op rekening

Ook elektriciteit is afgelopen maanden prijziger geworden: de Spaanse groothandelsprijzen zijn tussen december en juni al verdubbeld in prijs.

Steenkool is volgens Reuters goed voor een vijfde van de stijging in de gasprijzen, meldt de centrale bank van het Iberisch schiereiland.

„Dit heeft impact gehad op de prijzen in de detailhandel. De stijging van de elektriciteitsprijzen heeft in de eerste zes maanden van het jaar met bijna 30% toename bijgedragen aan de 3 procentpunt stijging in de inflatie”, aldus de bank.

„Snel stijgende groothandelsprijzen voor energie verhogen het risico van interventie van de overheid bij de nutsbedrijven”, aldus analist Elchin Mammadov van dataverwerker Bloomberg.

Investeringen

De Spaanse bedrijven zijn anderzijds volgens Mammodov wel bezig met een enorme inhaalslag met investeringen om meer schone energie voor Spanje veilig te stellen.

Begin juli stonden de groothandelstarieven voor de termijnmarkt overigens wekenlang nog in de min.