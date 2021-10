VDL Nedcar blijft nog bijna week dicht na hack

Donderdag en vrijdag lag VDL Nedcar stil als gevolg van een grootschalige computerhack bij moederbedrijf VDL Groep. Mits de digitale systemen tijdig zouden kunnen worden opgestart, hadden de dinsdag en woensdag komende week kunnen fungeren als inhaaldagen. Maar daar ziet men nu toch weer vanaf, en hoopt nu op donderdag te kunnen hervatten.

’Gegijzeld’

Over de productie bij andere VDL-bedrijven en de aard van de cyberaanval doet het concern nog steeds geen uitspraken. „Alles is nog in onderzoek”, is het enige dat men kwijt wil. Volgens experts duidt alles erop dat het centrale it-systeem is gegijzeld. VDL wil niet zeggen of er losgeld is geëist.

Dat de aanval het familiebedrijf grote schade heeft berokkend, staat buiten kijf. De schade loopt in de vele miljoenen. Daarnaast is VDL een van de belangrijkste toeleveranciers voor klanten als ASML, Philips en DAF.

Losgeld

Mocht het daadwerkelijk om een ’gijzeling’ gaan van criminelen die losgeld eisen, dan kan dat VDL veel geld gaan kosten. Doorgaans, zo leren ervaringen van andere getroffen bedrijven, wordt 0,5 tot wel 2% van de omzet geëist in digitale munt (bitcoins). Met een omzet vorig jaar van €4,7 miljard gaat het dan al gauw om €25 tot 100 miljoen.