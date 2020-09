Britse centrale bank laat beleid ongewijzigd

Recente cijfers over de Britse economie waren iets beter dan verwacht. Het Britse bruto nationaal product was in juli 18,5% hoger dan het dieptepunt in april, maar nog altijd 11,5% onder het niveau van het vierde kwartaal eind vorig jaar. Cijfers over betalingen wijzen erop dat consumptie weer aan het groeien is. Dat zijn betere cijfers dan in augtus werden verwacht.

Salariscompensatie

„Maar het is onduidelijk hoe informatief die cijfers zijn over hoe de economie in de toekomst presteert”, schrijft de Bank of England. Tegelijkertijd worden maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen weer aangescherpt. Steun vanuit de overheid om salarissen te compenseren loopt ondertussen op z’n einde.

Genoeg zorgen dus aan het hoofd van de Britse centrale bank Andrew Bailey. Behalve het coronavirus dreigt er namelijk og een verstoring voor Britse economie: de Brexit. De onderhandelingen over de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie lopen ontzettend moeizaam. De Britten stelden vorige week dat ze zich niet aan alle afspraken uit het vertrekakkoord, dat vorig jaar werd gesloten, willen houden.

Tegengas

Dat kwam de Britten op felle kritiek uit Brussel te staan. En ook binnen de Conservatieve partij van premier Boris Johnson, onder wiens regering het vertrekakkoord werd gesloten, is er tegengas. De Bank of England schrijft vandaag dat het groeipad van de economie ook sterk afhangt van de nieuwe handeslafspraken met de EU.

Het Britse pond kreeg na het rentebesluit en de melding over de mogelijkheid van negatieve rentes een flink klap. Ten opzichte van de dollar werd de munteenheid 0,7% minder waard voordat de wisselkoers zich een klein beetje herstelde.

Sinds begin deze maand is het pond, dat toen de hoogste stand van dit jaar bereikte ten opzichte van de dollar, al aan het zakken. Valutahandelaren maken zich steeds meer zorgen dat er geen handelsakkoord komt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie voordat de overgangsperiode eind dit jaar afloopt.