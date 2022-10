Tegenvaller bij groei clouddiensten Microsoft

De omzet over het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar bedroeg $50 miljard tegen $45,3 miljard een jaar eerder. Dat was licht beter dan de $49,7 miljard waar op was gerekend.

De omzet bij clouddiensten, het belangrijkste onderdeel van Microsoft was een tegenvaller. De verkopen gingen omhoog naar $20,3 miljard, maar er werd een groei naar $20,5 miljard verwacht.

De winst per aandeel daalde in het voorbije kwartaal van $2,71 naar $2,35, terwijl in doorsnee een winst per aandeel van $2,31 was voorzien.

In de nabeurshandel moest Microsoft terrein prijsgeven. Het aandeel zakte ruim 2% weg.