Studenten vervangen batterijen door beweging

Naast een bedrag van €1500 om de technologie verder te ontwikkelen, mag ZED (Zero Energy Development) het product laten zien tijdens de World Expo in Dubai in 2021. Dat eerste product is een knop die mensen kunnen bedienen met energie uit de omgeving, bijvoorbeeld van bewegingen, wind of zon.

Vorig jaar was de eerste prijs voor Csens van de Universiteit Twente dat gevoelige sensoren ontwikkelt om kanker sneller te diagnosticeren. Op dit moment werkt de start-up aan een corona-sneltest die dankzij een een extreem gevoelige chip antistoffen kan detecteren in keel- en neusuitstrijkjes en mogelijk ook in speeksel.

Levende golfbreker

Twee studententeams per universiteit pitchten donderdag hun idee tijdens de finale. Reshore van de Wageningen University won de publieksprijs met hun idee voor een levende golfbreker. De drijvende unit beschermt niet alleen de kunst, maar herstelt ook het ecosysteem onder water en produceert voedsel. Zo bestaat de golfbreker deels uit kooien met mosselen en oesters. Die breken de golven maar kunnen ook als voedsel dienen.

Naast de twee prijswinnende start-ups waren er meer innovaties te bewonderen tijdens het digitale live evenement. Zo werken studenten aan de Wageningen University onder de naam FarmVent aan een nieuw manier van verticale landbouw waarin kruiden direct in de winkel verbouwd kunnen worden. Een team van de TU Delft heeft een apparaatje ontwikkeld dat de luchtkwaliteit in steden meet, en tegelijkertijd gebruikt kan worden om gestolen voertuigen op te sporen. Ook XYZ Dynamics nam deel aan de 4TU Impact Challenge. Zij ontwikkelen een elektrische aandrijflijn om bestelbussen makkelijker en goedkoper hybride te laten rijden.