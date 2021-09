Premium Het beste van De Telegraaf

Nu ook strengere nitraataanpak in de maak Meer onheil voor boeren op komst

Door Gert van Harskamp en Mike Muller Kopieer naar clipboard

Oogst van suikerbieten Ⓒ Hollandse Hoogte / Fred Hoogervorst

Opnieuw worden er ’ingrijpende maatregelen’ aan boeren in ons land opgelegd. Naast dreigende uitkoopregelingen om stikstofuitstoot te beperken en een aangekondigde krimp van de veestapel is nu bepaald dat er een veel strengere nitraataanpak wordt doorgevoerd. Doel is om de waterkwaliteit rond landbouwgebieden te verbeteren.