Recordbedrag aan werk op de plank bij SBM Offshore

SBM mikt ook meer en meer op de ontwikkeling van duurzame energie, zoals windenergie. Het bedrijf zegt zijn inspanningen op dat gebied flink te hebben opgeschaald.

SBM zag de onderliggende inkomsten over de eerste zes maanden van het jaar dalen. Dat kwam vooral doordat er minder omzet werd behaald bij het onderdeel Turnkey, de divisie die producten levert die direct gereed zijn voor gebruik. Bij de divisie Lease and Operate was deze omzet op een vergelijkbaar niveau in vergelijking met een jaar eerder.

Inkomsten

Volgens SBM waren drie van de vier productie- en opslagplatformen in aanbouw gedurende de verslagperiode voor 100 procent eigendom van SBM. De daling van de inkomsten in vergelijking met een jaar eerder had volgens het bedrijf te maken met de oplevering van een groot project een jaar eerder, dat zorgde voor meer opbrengsten.

Volgens topman Bruno Chabas hebben alle onderdelen van het bedrijf goede prestaties geleverd, ondanks de moeilijke omstandigheden als gevolg van de coronapandemie. Evengoed daalde de omzet met 9 procent en viel het bedrijfsresultaat bijna een vijfde lager uit. Het bedrijf kondigde verder aan voor 150 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.