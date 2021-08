Premium Het beste van De Telegraaf

Geen woord over omstreden deal Angola SBM: record aan investeringen in diepzee-olie

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Een FPSO van Total - en in dit geval niet van SBM Offshore - voor de kust van Angola

Amsterdam - Is oliewinning over zijn piek? Niet als het aan SBM Offshore ligt. Het bedrijf, dat platforms voor diepzee-boringen bouwt, meldt een record aantal orders. Ook steekt het een teen in het water bij drijvende windmolenparken. Over een omstreden deal die topman Bruno Chabas eerder sloot in Angola, houdt het de kaken op elkaar.