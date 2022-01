Boekhouder en partner laten baas hun huur betalen: ontslag

Premium Binnenland

Pas gekocht huis blijkt niet aangesloten op riool, maar kopers vangen bot bij rechter: ze hadden beter moeten opletten

Op 1 april 2020 kocht een stel een woning in Kerkrade. Vervolgens bleek dat de riolering niet aangesloten was en op meerdere plekken gebroken of lek. Van een grap was allerminst sprake.