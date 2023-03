Premium Het beste van De Telegraaf

Reeks rechtszaken zet toekomst Schiphol op losse schroeven

Door Yteke de Jong en Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Schiphol - Schiphol staat momenteel zwaar onder druk door meerdere rechtszaken, waardoor de toekomst van de luchthaven op losse schroeven staat. Dinsdag dient een cruciaal kort geding over de krimp van Schiphol, maar daarnaast lopen er zaken over het ontbreken van een natuurvergunning, valsheid in geschrifte en het hoofdpijndossier van de nieuwe A-pier.