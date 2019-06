Hogere tussenstanden op Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 26.104 punten. De brede S&P 500 zat eveneens 0,4 procent in de lift, tot 2891 punten, en technologiebeurs Nasdaq won 0,6 procent met 7838 punten.

Twee tankschepen in de Golf van Oman zijn, vermoedelijk na te zijn aangevallen, ernstig beschadigd door brand. Bemanningsleden moesten inderhaast van boord gehaald. De olieprijzen veerden direct stevig op. In het gebied vinden de laatste tijd vaker incidenten plaats. Volgens kenners neemt de kans op verstoringen in het olievervoer verder toe.

Olieprijzen

Later liepen de plussen bij de olieprijzen wel weer wat terug. Een vat Amerikaanse olie werd tussentijds voor 2,2 procent meer verhandeld op 52,28 dollar. Brentolie kostte 2,1 procent extra op 61,25 dollar per vat.

China liet daarnaast weten niet toe te zullen geven aan druk van de Amerikanen en te blijven vechten tot het einde in het handelsconflict met de Verenigde Staten. De Chinese vicepremier Liu He suggereerde dat Peking met extra maatregelen kan komen om de economie te stimuleren.

Beyond Meat omhoog

Bij de bedrijven kreeg maker van vleesvervangers Beyond Meat (plus 1,8 procent) er een concurrent bij. De grote vleesverwerker Tyson Foods (plus 0,7 procent) kondigde aan dit jaar met burgers van een mengsel van vlees en erwteneiwitten en vergelijkbare producten op de markt te komen.

Sport- en yogakledingmerk Lululemon Athletica steeg verder bijna 2 procent in beurswaarde, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoging van de winstverwachting voor het hele boekjaar. Woninginrichter RH, het voormalige Restoration Hardware, ging dik 17 procent omhoog, eveneens door meevallende kwartaalresultaten en verhoogde prognoses.

De euro was 1,1278 dollar waard, tegen 1,1274 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.