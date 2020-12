Silicon Valley verliest hoofdkantoor HP Enterprise

Houston is al de plek waar het grootste aantal medewerkers van het bedrijf werkzaam zijn. De vestiging in San José blijft wel behouden, maar is niet meer de plek waar de hoofddirectie zetelt. Andere locaties in de buurt van San Francisco worden wel gesloten. De verhuizing zou forse besparingen met zich mee moeten brengen, vanwege de veel lagere kosten van huisvesting en het belastingklimaat in Texas.

Monocultuur

Eerder maakte ook al de maker van software voor analyse van persoonsdata Palantir van Palo Alto naar Denver. Bij die beslissing voerde het onder andere de heersende ’progressieve monocultuur’ in Silicon Valley aan. Dropbox koos voor Austin, en heeft personeel gevraagd ook na de coronacrisis voortaan standaard vanuit huis te blijven werken.

In plaats daarvan kunnen ze voor ontmoetingen terecht in ’Dropbox studios’ die op diverse locaties worden geopend. Pinterest kocht deze zomer een huurcontract voor een groot nieuw kantoor in San Francisco af, omdat het personeel ook in de toekomst meer thuis wil laten werken.

Oervader

Hewlett Packard heeft de status is een van de oervaders van de techindustrie in Californië. Het bedrijf werd in 1939 opgericht in een garage in Palo Alto door Bill Hewlett en Dave Packard en speelde een belangrijke rol in het ontstaan van veel bedrijven in Silicon Valley. Apple-oprichter Steve Jobs regelde er als twaalfjarige in een telefoongesprek met Bill Hewlett persoonlijk onderdelen voor een schoolproject en een zomerbaantje.

Hewlett Packard splitste in 2015 in de hardwaretak HP en het softwarebedrijf Hewlett Packard Enterprise. Het is het softwarebedrijf dat nu zijn hoofdkantoor naar Houston verhuist. De hardwaretak blijft wel in Californië.