’Cryptobedrijf Genesis zet stappen naar faillissement’

Het bedrijf zou daarover vertrouwelijke gesprekken voeren met groepen schuldeisers. Door de problemen van Genesis, een dochterbedrijf van Digital Currency Group, is onder andere het Nederlandse Bitvavo er niet zeker van dat tientallen miljoenen euro's aan gestalde klanttegoeden terug worden betaald.

Malaise

Genesis kwam door de malaise in de cryptobranche in betalingsproblemen. Kort na de aanvraag van een vorm van uitstel van betaling door cryptobeurs FTX konden klanten ook hun bij Genesis gestalde tegoeden niet opnemen. In gesprekken met meerdere schuldeisers zou moederbedrijf Digital Currency Group eerder al hebben gewaarschuwd voor een bankroet als het bedrijf niet snel een nieuwe geldinjectie zou krijgen.

Voorstellen van crediteuren, Digital Currency Group en Genesis hebben uiteindelijk niet tot een overeenkomst geleid, zeggen de ingewijden.

Bitvavo maakte eerder bekend niet bij 280 miljoen euro aan klanttegoeden te kunnen die bij Digital Currency Group waren gestald, omdat dit laatste bedrijf betalingsproblemen heeft. Het ging om geld dat klanten kunnen uitlenen om er rendement mee te behalen. Onlangs meldde Bitvavo dat Digital Currency Group bereid is zo'n 70 procent van dat geld in ieder geval terug te betalen, maar dat over de rest nog onzekerheid bestaat.

Het Nederlandse cryptobedrijf zegt dat klanten hier niets van gaan merken, omdat Bitvavo belooft garant te staan voor het uitstaande bedrag. In een bericht op de eigen website beweert Bitvavo bovendien dat een faillissementsprocedure bij Genesis het geld niet direct in gevaar brengt, omdat er nog "bezittingen voorhanden" zijn.