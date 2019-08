Te veel lood in auto-onderdelen Continental

De onderdelen zitten wereldwijd in miljoenen auto's van vrijwel alle merken, gebouwd na 2013. Volgens het ministerie van milieu in de deelstaat Nedersaksen zijn de onderdelen stevig ingebouwd in de auto's en staan ze niet bloot aan slijtage. Er zou dus geen gevaar zijn voor mens en milieu.

Continental kocht de onderdelen, voornamelijk printplaten, op zijn beurt in bij een Chinees bedrijf, maar steekt de hand in eigen boezem: "Het is onze eigen fout. We hebben de wettelijke eisen genegeerd. We zullen dus geen stappen zetten tegen de toeleverancier." Een woordvoerder wijst erop dat de toegestane loodwaarde maar heel minimaal is overschreden.

Of er een terugroepactie komt, is nog onduidelijk.