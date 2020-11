Nikkei zet opmars voort

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 1,8 procent op 25.349,60 punten. De Japanse hoofdindex bereikte een dag eerder al de hoogste stand sinds juni 1991. De Japanse luchtvaartmaatschappijen ANA Holdings en Japan Airlines deden een stapje terug na de forse koerswinsten een dag eerder, en daalden tot 2,5 procent. Internetaanbieder DeNA beleefde een koerssprong van 12,5 procent na beter dan verwachte halfjaarcijfers.

In Shanghai noteerde de hoofdindex tussentijds 0,3 procent in de min. De Chinese internetbedrijven stonden onder druk nadat China heeft voor het eerst uitgebreide regels heeft opgesteld om monopolistische praktijken in de sector tegen te gaan. Peking wil daarmee de groeiende dominantie van webwinkelconcerns Alibaba en Tencent een halt toe roepen. Alibaba zakte 8 procent ondanks sterke verkopen van de webwinkel tijdens het Chinese koopjesfestijn Singles Day. Tencent verloor 5,6 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong won 0,1 procent. De Kospi in Seoul klom 1,3 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney kreeg er 1,7 procent bij.