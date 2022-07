Noren zetten vaart achter gaswinning om groei export naar Europa vol te houden

Er zijn speciale vergunningen herzien voor de velden Troll, Gina Krog, Duva, Oseberg, Asgard en Mikkel. Door deze stap kan Noorwegen de productie nog tot volgend jaar flink hoog houden, en dat moet helpen om het wegvallen van gasstromen uit Rusland te compenseren.

Eerder op de dag deed een aangekondigde staking in de Noorse gas- en oliesector de gasprijzen in Europa nog flink oplopen. De angst voor opnieuw minder aanvoer van gas, nadat eerder Rusland de gaskraan een stuk had dichtgedraaid, deed de prijzen met zo'n 10 procent stijgen.

Gasexport

De staking die dinsdag zou moeten plaatsvinden kan tot 13 procent van de Noorse gasexport treffen, waarschuwde de Noorse gas- en olielobby. Drie gasvelden worden vanaf dinsdag stilgelegd en een dag later volgen nog eens drie productielocaties.

Europa probeert door de oorlog in Oekraïne snel zijn afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen, maar dat gas is nog steeds nodig. Verschillende landen hebben inmiddels noodplannen in werking gezet. In Duitsland, dat het meeste op Russisch gas leunt, vrezen bedrijven zelfs niet meer genoeg gas te krijgen en mogelijk hun productie terug te moeten schroeven.