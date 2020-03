Belastingspreekuur: reiskosten aftrekbaar bij mantelzorg?

Deze worden voor onze lezers beantwoord door een team van fiscaal experts van ouderenbond ANBO, adviesbureau Grant Thornton, Van Bruggen Adviesgroep, FNV’s belastingservice en de Belastingdienst.

De deskundigen zitten in verband met corona thuis achter hun laptops, en niet op de redactie van De Telegraaf in Amsterdam. Zij geven antwoord op de meest uiteenlopende vragen. Wat te doen met een bankrekening in het buitenland die ineens aan het licht komt, bijvoorbeeld? En hoe kan het dat er dit jaar door sommige mensen meer belasting moet worden afgestaan dan vorig jaar, terwijl er niets veranderd lijkt te zijn?

Bekijk ook: Zo haal je het meeste uit je belastingaangifte

Mantelzorgers

Nederland telt natuurlijk ook veel mantelzorgers. Daar vallen mensen onder die kilometers rijden om voor hun zieke nicht te gaan zorgen, of die dagelijks de boodschappen voor hun ouders doen. Er kwam opvallend vaak de vraag of dit soort reiskosten voor de mantelzorg ook aftrekbaar zijn.

Hierbij alvast het antwoord dat deze reiskosten alleen aftrekbaar zijn als u met uw naaste aan het begin van de ziekte een huishouden vormde, de reisafstand tussen uw woning en de plaats waar de zieke wordt verpleegd meer dan tien kilometer is, en uw naaste langer dan een maand wordt verpleegd.

De belastingexperts hebben nog veel meer tips en kennis, waarvan de leukste en meest interessante worden samengevat in een verhaal dat in De Telegraaf van aanstaande zaterdag verschijnt.