’Bol.com moet verschil tussen winkel en platform duidelijk maken’

Jongen reageert daarmee op klachten van klanten die dachten een product te hebben gekocht bij Bol.com. Maar zij bleken bij nader inzien zaken te hebben gedaan met bedrijven die hun spullen verkopen via de website van de internetdochter van Ahold Delhaize. De klanten moesten voor de garantie ook aankloppen bij die partijen.

Keurmerk

Volgens Jongen is het niet ideaal dat op de site van Bol.com staat dat het bedrijf is aangesloten bij het Thuiswinkel Waarborg-keurmerk, terwijl sommige verkopers op het verkoopplatform dat niet zijn. „Dit is eigenlijk niet goed”, zei hij in het televisieprogramma Radar.

Directeur Huub Vermeulen van Bol.com beloofde in de uitzending dat verkopers die zich niet aan de regels houden, worden verwijderd van het verkoopplatform. Hij wees er ook op dat het internetbedrijf jaarlijks miljoenen transacties verwerkt en dat het aantal klachten relatief klein is.