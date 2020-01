’OPEC+ verlengt productiebeperking’

Ⓒ ANP XTRA

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland en Kazachstan (OPEC+) gaan afspraken over productiebeperkingen mogelijk verlengen. Het Russische persbureau TASS meldt op basis van bronnen dat de komende vergadering van OPEC+, waarin over de kwestie zou worden gesproken, mogelijk wordt geschrapt. Dan zal de geldende overeenkomst die in maart afloopt, worden verlengd tot juni.