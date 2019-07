Vliegtuigbouwer Boeing diep in het rood

Seattle - Het Amerikaanse Boeing heeft in het tweede kwartaal een verlies van miljarden dollars in de boeken gezet. De vliegtuigbouwer kampt met veiligheidszorgen rond zijn toestel 737 MAX, waardoor die vliegtuigen wereldwijd aan de grond worden gehouden. Het bedrijf nam eerder deze maand al een last van bijna 5 miljard dollar wegens de kwestie.