Zakenman in vetten krijgt forse boete, maar ontloopt celstraf bij fraudezaak

Het Openbaar Ministerie had tegen hem meerdere jaren cel geëist in een grote fraudezaak. Maar de rechtbank in Alkmaar gaf vrijdag alleen een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een werkstraf van 240 uur. Daarnaast moet hij onder meer een boete betalen van 276.250 euro.

De steenrijke ondernemer, wiens vermogen in 2020 nog op 200 miljoen euro werd geschat or zakenblad Quote, had een groot bedrijf op het gebied van het inzamelen en verwerken van gebruikte vetten en het produceren van grondstoffen voor diervoeder en van biodiesel. Maar voedsel- en warenautoriteit NVWA en fiscale opsporingsdienst FIOD kwamen er na tips achter dat er zaken niet deugden. Zij openden in 2014 een onderzoek.

Zo leverde B. met zijn concern vetten voor diervoeding aan verschillende bedrijven met te hoge gehaltes aan schadelijke stoffen en produceerde hij biodiesel zonder rekening te houden met de gezondheidsregels. Ook heeft een van zijn ondernemingen de meldplicht bij de NVWA geschonden. Dat gebeurde toen er een vermoeden was dat een ingekochte partij vet te veel kwik bevatte. Doordat de onderneming geen alarm sloeg kon de NVWA niet ingrijpen. „Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid in de voedselketen”, zei de officier van justitie eerder bij het bekendmaken van de strafeis.

Boomtomaat

In de zaak, die bekend is onder de naam Boomtomaat, acht de rechter uiteindelijk bewezen dat er bij vier bedrijven van B. milieudelicten zijn gepleegd. Hem wordt kwalijk genomen dat hij meerdere jaren onzorgvuldig heeft gehandeld, terwijl zijn personeel hem wel degelijk heeft gewezen op verboden praktijken. B., die inmiddels 67 jaar is en op Bonaire woont, verwijderde echter ongelezen e-mailberichten van zijn werknemers.

Toch vindt de rechter een onvoorwaardelijke gevangenisstraf te ver gaan. Daarbij speelt mee dat de „redelijke termijn” voor berechting voor de vergrijpen aanzienlijk zou zijn overschreden. In de ogen van de rechter gebeurden de strafbare feiten ook niet stelselmatig of planmatig. Aan de betrokken vennootschappen, die niet meer in handen zijn van B., heeft de rechter bij elkaar wel nog bijna een half miljoen euro aan boetes uitgedeeld.