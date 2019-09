Meubelwinkels beleven zonnig kwartaal

In het tweede kwartaal nam de omzet bij meubelwinkels met 11% toe. Woninginrichtingszaken waren goed voor een plus van 7,7%. De opbrengsten in de gehele branche stegen in het vorige kwartaal gemiddeld met 4,6%. De gemiddelde omzetgroei over de eerste helft van 2019 kwam uit op 4,6%.

Volgens INretail is er tegen de verwachting in sprake van een trendbreuk. De brancheorganisatie benadrukt dat door de krappe huizenmarkt consumenten er steeds meer voor kiezen om de eigen woning onder handen te nemen en opnieuw in te richten.

Begin dit jaar hield INretail er nog rekening mee dat door de vastzittende woningmarkt de branche een lagere omzet over geheel 2019 zou boeken.