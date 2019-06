HyGear geeft lening uit op NPEX

In totaal wil HyGear, de merknaam van het in Arnhem gevestigde Green Vision, 5 miljoen euro ophalen. De obligaties van 1000 euro per stuk hebben een looptijd van zes jaar. Beleggers kunnen vanaf 18 juni 2019 inschrijven op de HyGear-obligaties. De intekening sluit zodra de obligatie is voltekend en de warrants hebben een uitoefenprijs van 19,50 euro. Ze expireren na 2,5 jaar. In de tussentijd zijn de warrants verhandelbaar op de NPEX-effectenbeurs.

Het is inmiddels de vierde keer dat HyGear via het platform van NPEX geld ophaalt om door te groeien. Hygear ontwikkelt installaties voor de productie van industriële gassen, waaronder waterstof.