Thuiswerken blijvertje: consument geeft werkkamer likje verf

Amsterdam - Consumenten wereldwijd hebben massaal de verfkwast in handen genomen. Dat heeft verfmaker AkzoNobel, bekend van onder meer de merken Flexa en Sikkens, in het eerste kwartaal van 2021 veel betere resultaten gebracht dan verwacht. Vanlancker ziet de groei in consumentenverf daarom ook niet als een inhaalslag, maar als echte duurzame groei. „We zien een nieuwe klantengroep van jonge mensen ontstaan. Daarnaast verwachten consumenten dat het gedeeltelijke thuiswerken blijvend is en richten ze een thuiswerkplek in.”