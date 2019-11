Nederland verdient het meeste aan machines

Dat is een kleine €4 miljard meer dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Behalve machines verdienen we ook veel aan de export van metaal en metaalproducten, namelijk €6 miljard. Net daarna komt de sierteelt, dus bloemen, planten en bloembollen. De exportverdiensten daarvan lagen op bijna €5,5 miljard.

In vergelijking met 2015 is van de tien belangrijkste exportproducten alleen bij aardgas de toegevoegde waarde gedaald. Vier jaar geleden stond aardgas nog op de tweede plaats wat betreft exportverdiensten. In 2018 werd er ruim €2 miljard minder op verdiend en zakt aardgas naar de vierde plaats.

Verder verdient Nederland aan de export van hoogwaardige kunststoffen, vlees, organische chemie en zuivel.