IEA: olievraag zakt snel door zwakke economie

Bij minder economische groei, de handelsoorlog tussen de VS en China die langer duurt dan werd verwacht, kopen bedrijven minder olie in.

De vraag naar de grondstof is in de maanden januari tot mei de kleinste sinds de start van de financiële crisis in 2008.

Sinds 2008 is de vooruitblik bovendien niet zo onzeker, aldus het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn rapport.

De voorraden olie zijn vergroot: er kwamen 31,8 miljoen vaten bij in juni, tot 2,96 miljard vaten in totaal, 66,9 miljoen boven het vijfjaars gemiddelde.

In 2020 rekent de marktvorser op krimp in de aanvraag van nog eens 50.000 vaten olie per dag.

Aanpassingen

Directeur Neil Atkinson stelde dat het IEA zijn vooruitzichten wederom neerwaarts heeft moeten aanpassen. De verzwakte economische groei treft de olieproducenten, waarschuwde hij.

Maar de vraag naar OPEC-olie steeg voorlopig naar 30,6 miljoen vaten, dat zijn 940.000 vaten meer dan het nu oppompt.

Saoedi-Arabië, leider van oliekartel OPEC, heeft zijn productie al verder teruggebracht dan sinds vorig jaar in het samenwerkingsverband werd aangekondigd. Over de maand juli heeft OPEC zijn productie met 190.000 vaten per dag teruggebracht, aldus Atkinson.

De olieuitstroom uit Iran is met 50.000 vaten per dag sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw niet zo gering geweest, zo blijkt uit de cijfers van het agentschap.