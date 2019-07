Kraanmachinist Arcelor Italië in zee gestort

Het ongeluk, dat woensdag plaatshad, werd veroorzaakt door zware windstoten in de haven van Tarente. Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde ArcelorMittal liet via Twitter weten dat de brandweer om 23.00 uur is gestopt met zoeken, om de reddingsactie "zo snel mogelijk te hervatten".

Vakbond USB reageert kritisch op het ongeluk met de tachtig meter hoge kraan. Zo gebeurde in 2012 op vrijwel exact dezelfde plek in de een dodelijk kraanongeluk. Volgens de bond zijn sindsdien geen goede veiligheidsmaatregelen genomen om herhaling te voorkomen.