Robot helpt strand schoon te houden

.BB is een project van de Haagse start-up TechTics in samenwerking met de TU Delft. „Wie nu denkt dat er straks robots op het strand gaan rijden die al het afval gaan oprapen, die heeft het mis”, waarschuwt Edwin Bos van TechTics. „Sowieso omdat de robot nog bijzonder traag te werk gaat en verre van efficiënt is.”

De inzet van de robot is dan ook met name bedoeld om meer bewustzijn rond zwerfafval te creëren. De robot vraagt dan ook nadrukkelijk de hulp in van mensen als deze ’afval’ ziet en dit niet herkent. „De experimenten moeten een discussie starten over hoe we omgaan met zwerfafval en het gebruik van robots in de buitenruimte”, aldus manager Innovatie Yvette Entius van de gemeente Den Haag.

De robot houdt bij wat voor soort afval er ligt en hoeveel. Deze data wordt gebruikt in een mobiele game die laat zien wat de impact is van zwerfafval. Entius: „Samen met Project.BB kunnen we leren hoe digitalisering positief kan werken voor de stad en wat de rol van data daarbij is.”