Brussel onderzoekt machtsmisbruik Apple

De Europese mededingingsautoriteiten onderzoeken of Apple ontwikkelaars van apps voor iPhones en iPads oneerlijke restricties oplegt rond de manier waarop gebruikers aankopen via een app kunnen doen. Zo wordt men gedwongen gebruik te maken van betalingskanalen van Apple. Daarop pakt Apple een commissie van 30%. Het is ontwikkelaars verboden om gebruikers te wijzen op andere, goedkopere manieren om aan dezelfde dienst te komen.

„We moeten zeker weten dat de regels die Apple oplegt, de concurrentie niet verstoort in markten waar Apple concurreert met andere app-ontwikkelaars, bijvoorbeeld met zijn muziekstreamingdiensten of met Apple Books”, verklaart EU-commissaris Margarethe Vestager (Mededinging) in een verklaring. Het onderzoek komt na een klacht van een verkoper van online audioboeken en e-books.

Apple Pay

Tegelijkertijd kijkt Vestager ook naar de Apple Pay-betalingsdienst van Apple. De Commissie reageert op klachten van winkeliers die stellen dat Apple hen heeft geweigerd of onredelijke voorwaarden stelt. Een andere kwestie waarvoor Apple Pay onder de loep wordt genomen, is het feit dat de speciale chip in de telefoon die contactloos betalen mogelijk maakt alleen gebruikt mag worden voor Apple Pay, en andere ontwikkelaars daartoe geen toegang krijgen.

„Het lijkt erop dat Apple de voorwaarden stelt over hoe Apple Pay wordt gebruikt in apps en websites van e-commercebedrijven. Het reserveert ook de ’tap and go’-functionaliteit van iPhones voor Apple Pay. Het is belangrijk dat de maatregelen van Apple consumenten niet de voordelen van nieuwe betalingstechnologieën ontzegt, inclusief betere keuzes, kwaliteit, innovatie en concurrerende prijzen”, zegt Vestager.

Apple Pay wint tijdens deze coronaperiode volgens experts sterk aan populariteit bij gebruikers, maar niet iedereen is gelukkig. Zo klagen banken die de mogelijkheid om met de iPhone te betalen aanbieden, over de hoogte van de commissie die de Amerikanen rekenen per transactie.

Reactie Apple

Apple stelt zich in een reactie aan de wet te houden en concurrentie juist te verwelkomen. Volgens het Amerikaanse bedrijf reageert de Commissie met dit onderzoek op de „ongefundeerde klachten” van ’een handvol bedrijven die simpelweg gratis willen meeliften’.