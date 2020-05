Column: Europese staalsector beter beschermd tegen corona

China heeft enorme staalvoorraden opgebouwd. Ⓒ AFP

Terwijl de coronapandemie zich uitbreidde, namen staalproducenten overal ter wereld maatregelen om de afnemende vraag op te vangen. De meest logische en ook effectieve respons in zo’n situatie is om capaciteit tijdelijk te staken of volledig stil te leggen. Van alle regio’s is Europa het meest rigoureus geweest. Het continent is verantwoordelijk voor een flinke capaciteitsreductie. Dat is een verstandige keuze gebleken.