Waar is Ruja Ignatova? Gevallen cryptokoningin al vijf jaar onvindbaar

Door Bernard Vogelsang

Ruja Ignatova

Waar is de gevallen cryptokoningin Ruja Ignatova (42) gebleven? Die vraag houdt opsporingsdiensten al vijf jaar bezig. Ignatova wordt verdacht van een miljardenfraude met haar cryptomunt OneCoin. Maar zij verdween in 2017 met grote aantallen bankbiljetten en digitale munten in haar bezit.