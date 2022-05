KLM beboet voor niet terugbetalen geannuleerde tickets

Ook Cathay Pacific Airways en Singapore Airlines hebben boetes gekregen, van respectievelijk 11.800 euro en 22.400 euro. Volgens de ILT betalen de luchtvaartmaatschappijen geannuleerde tickets niet terug aan gedupeerde passagiers die via het inmiddels failliete D-reizen hadden geboekt. Ze weigeren dat omdat de maatschappijen eerder de tickets al aan D-reizen hebben terugbetaald.

Volgens de Europese Verordening passagiersrechten hebben passagiers recht op terugbetaling of omboeking als luchtvaartmaatschappijen een vlucht annuleren. Ook wanneer dat ticket is gekocht via een reisagent of tussenpersoon.

Failliet

Het gaat om passagiers die tussen 2019 en 2021 via D-Reizen boekten. De maatschappijen hebben eerder gezegd het ticketgeld aan D-Reizen te hebben terugbetaald en daarmee aan hun verplichtingen te hebben voldaan. Het reisbedrijf ging echter failliet voordat het geld werd overgeboekt naar de gedupeerden.

De ILT zegt dat KLM passagiers, die via tussenpersonen hebben geboekt, niet rechtstreeks de keuze biedt tussen terugbetaling binnen zeven dagen of een omboeking. De maatschappij moet daarvoor haar website aanpassen en mag niet meer terugverwijzen naar de reisbemiddelaar. KLM heeft een maand de tijd om aan de last te voldoen en moet de ILT daarna wekelijks informeren over de voortgang. Elke keer dat de ILT constateert dat KLM niet voldoet, verbeurt een dwangsom die in totaal dus kan oplopen tot een half miljoen euro.

In december vorig jaar werd al bekend dat de ILT boetes ging opleggen aan de maatschappijen vanwege de kwestie. Het was toen nog niet bekend hoe hoog de boetes zouden worden.