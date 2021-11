Hollandse Energie Maatschappij neemt klanten failliet Allure Energie over

De overdracht van de 600 Allure-klanten uit vooral Groningen en Drenthe vindt op 29 november plaats. Volgens HEM-directeur Marco van Katwijk is met de overname van het klantenbestand een betaling van €20.160 gemoeid. HEM is net als Allure een kleine speler op de energiemarkt. Na de overname telt HEM volgens Van Katwijk in totaal zo’n 4600 klanten.

De klanten van Allure worden nog deze week geïnformeerd over de tarieven van HEM. Zij krijgen in eerste instantie een contract met een opzegtermijn van dertig dagen, wat een wettelijke verplichting is na een overname.

„De prijzen voor het energiecontract zijn volgen de huidige stand van de markt en dus waarschijnlijk hoger dan het contract tot nu toe”, stelt directeur Van Katwijk, die in 2018 enkele maanden een directiefunctie vervulde bij Flexenergie, dat in datzelfde jaar nog failliet ging. „Ik werkte daar inderdaad in de laatste fase”, bevestigt hij.

HEM biedt de nieuwe klanten na de eerste maand een contract voor een half jaar aan. Dit contract middelt qua prijs de drie dure wintermaanden en drie goedkopere lentemaanden.

Van Katwijk: „Met het zesmaandscontract willen we de overgang zo makkelijk mogelijk laten verlopen. We hopen dat over een half jaar de markt wat meer tot rust is gekomen en we de klanten een nog scherper tarief kunnen aanbieden.”