Rechter voert druk op bij KLM

Personeel en vakbonden bij luchtvaartmaatschappij KLM zijn bezorgd, nu de Europese rechter een streep heeft gehaald door de afgegeven staatsgaranties. Het gaat om leningen van €3,4 miljard, maar volgens de rechter is onvoldoende onderbouwd of geld van KLM niet bij Air France terecht gaat komen. „KLM is de dupe van de grote steun voor Air France”, zo klinkt het.