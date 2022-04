Funda: huizenkopers zien het zonniger in

Kopers vinden het nog steeds geen geweldig moment om toe te slaan, maar wel een stuk beter dan eerder. Het vertrouwen onder kopers dat het nu een goed moment is om te kopen, steeg naar het hoogste niveau sinds maart 2021.

Dat blijkt uit onderzoek van Funda naar de stemming onder kopers en verkopers in de eerste drie maanden van dit jaar. Vorige week meldde makelaarsvereniging NVM dat de huizenprijzen het afgelopen kwartaal ruim 2% zijn gedaald, nadat het lange tijd alleen omhoog leek te kunnen.

Funda houdt de stemming onder huizenzoekers en verkopers bij in een index. Het vertrouwen onder kopers steeg naar 78 punten. Dat komt van een dieptepunt van 71 punten vorig jaar. In het derde kwartaal van 2020 stond de index nog op 97 punten.

Verkopers

Aan de verkoperskant laat de zogeheten Funda Index over het afgelopen kwartaal een voorzichtige daling zien in verkoopvertrouwen en in verkoopintentie. De groep consumenten die verwacht dat de markt voor verkopers de komende maanden ongunstiger wordt, neemt toe. De belangrijkste reden hiervoor is de verwachte, stijgende rente, aldus Funda.

Nog maar 67% van de consumenten denkt dat het over een half jaar nog steeds een goed moment is om te verkopen, omdat zij hogere rentes en dalende huizenprijzen verwachten. De groep die denkt dat de markt ook in de toekomst gunstig blijft voor verkopers krimpt al sinds het derde kwartaal van 2021.

„We zien dat het bijna vanzelfsprekende vertrouwen van woningverkopers steeds meer om lijkt te slaan naar onzekerheid over de toekomst”, luidt het commentaar van Funda-directeur Joost Dop.

Makelaars

Ondertussen neemt de concurrentie onder kopers in het eerste kwartaal flink toe in vergelijking met eind 2021. Op Funda steeg per beschikbare woning zowel het aantal contactaanvragen met makelaars (+25%) als het aantal bezichtigingsaanvragen (+31%).

De Funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en maandelijks onderzoek onder de bezoekers van het huizenplatform. De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie en het consumentengedrag.