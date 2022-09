IPhone 14-serie getest: vooral Pro biedt meer

Premium Geld

Welke snufjes hebben de nieuwe smartphones dit jaar? ’Veel kleine dingen’

Zijn vouwbare smartphones al klaar voor het grote publiek? Of zijn het veel te dure smartphones met meer nadelen dan voordelen? Als je liever een huis-tuin-en-keukensmartphone hebt, is er in ieder geval veel meer keuze. Welke interessante nieuwe snufjes kunnen we verwachten?