Datingfraude naar record, ’ergste moet nog komen’

Niet elke online geliefde is zo leuk als hij of zij zich voordoet.

Amsterdam - Iemand begint tegen je te praten op Facebook of in een online spelletje, je wordt verliefd en als hij of zij dan om geld vraagt voor een ticket of een noodzakelijke operatie, dan ’schiet je dat even voor’. Steeds meer Nederlanders worden slachtoffer van datingfraude. Twee vrouwen raakten zelfs meer dan twee ton kwijt.