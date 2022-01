Politie hackt zich in boeventelefoons en FIOD maakt €25 miljoen buit

Gesponsord

Voorkom ellende: met deze 4 stappen ben je lastiger te hacken

Handig, die deurbel met camera bij je voordeur en die thermostaat die je zelfs vanaf je vakantieadres kunt bedienen. Dat vinden internetcriminelen ook! Hackers kunnen via één slim apparaat in je woning al bij persoonlijke gegevens in je computer komen. Met deze tips ben jij ze te slim af.