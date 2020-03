Beleggers schikken met voormalige Fortis-top

Het Belgische Ageas (het voormalige Fortis), oud-bestuurders Lippens, Votron en Mittler enerzijds en de particuliere beleggers anderzijds, aangevoerd door de voormalig reclamemaker en miljonair Hans Kortekaas, hebben vlak voor het gerechtshof in Arnhem in hoger beroep uitspraak zou doen, een schikking getroffen.

Dat wordt bevestigd door Hendrik Jan Bos, een van de advocaten van de beleggers. Bos wil weinig zeggen over de overeenkomst: „Er is een schikking getroffen en daarover doen partijen verder geen mededelingen.”

Onderhandelingen

Het hoger beroep dat voormalig topman Jean-Paul Votron en financieel directeur Gilbert Mittler van Fortis hadden aangespannen tegen het vonnis uit 2012, waarin zij door de rechtbank Utrecht aansprakelijk worden gehouden voor de schade van de aandeelhouders, werd vier weken geleden aangehouden voor schikkingsonderhandelingen.

Tijdens de zitting in Arnhem had de advocaat van Ageas, rechtsopvolger van Fortis, de gezamenlijke eisers alsnog een schikking van in totaal €65.000 aangeboden, in lijn met het VEB-akkoord. Dat werd direct hoonlachend van de hand gewezen door hun aanvoerder Hans Kortekaas: „U moet wel serieus blijven zeg!”

Hotellift

Kortekaas was zijn opponent Votron voor de zitting nog tegen het lijf gelopen in de hotellift. „Een hotelletje van negentig euro. Destijds was zoiets ondenkbaar voor deze topman”, grinnikte hij.

Voor de rest viel er weinig te lachen voor de aandeelhouders, die al ruim tien jaar tegen de Fortis-top procederen. De juridische strijd gaat over de vraag wie er financieel verantwoordelijk is voor de ondergang van Fortis in 2008, middenin de kredietcrisis en kort na de overname van ABN Amro.

’Geen schuld’

Een overmacht aan advocaten van Zuidaskantoren rekende maandag aan het gerechtshof voor dat de eisers nul euro schade hebben geleden door eventueel onrechtmatig handelen van Fortis. En voor zover dat wél het geval was, dat de gedaagde bestuurders daar geen enkele schuld aan hadden.

President-commissaris Maurice Lippens ging eerder om diezelfde reden vrijuit in het vonnis uit 2012. Dat was volstrekt onterecht, volgens advocaat Bos van de eisers. „Lippens was de baas bij Fortis. Zijn positie was te vergelijken met die van president Poetin toen die een paar jaar geleden zogenaamd ’terugtrad’ als premier in Rusland. Iedereen wist dat hij de baas was.”