Corona-overtreders vragen Grapperhaus om kwijtschelden boete

Goudsmid Taco en zijn vrouw Lou kregen afgelopen mei bezoek van zijn ouders, die plotseling met taart op de stoep stonden. Als ze vervolgens besluiten de gebakjes buiten op te eten omdat de moeder van Taco geen trappen kan lopen, worden zij door twee boa’s op de bon geslingerd wegens samenscholing: vierhonderd euro per persoon.

Trouwfeest

Nu minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de coronaregels zelf ook niet goed heeft gehanteerd tijdens zijn trouwfeest, verzoekt de Rotterdamse advocaat Frank van Ardenne de minister in een brief om gebruik te maken van zijn bevoegdheid als minister om de boetes kwijt te schelden. Om te beginnen voor de Schiedamse taartjes-eters, maar ook voor anderen.

„Nu u aan den lijve heeft ondervonden hoe ingewikkeld het is om te voldoen aan de corona-regelgeving en hoe moeilijk het is om uw eigen aanbevelingen op te volgen, doe ik een dringend beroep op u (…) een algemeen pardon af te kondigen voor iedereen die is beboet wegens vermeende overtreding van de coronaregels en het seponeren of herzien van de zaken van deze personen”, aldus Van Ardenne.