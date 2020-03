Gevoelige uitglijder van Lagarde

Terwijl de financiële markten donderdag instorten, gaf Lagarde ze namelijk nog een zetje mee. „De ECB is er niet om de renteverschillen tussen eurolanden te verkleinen”, zei ze na afloop van de rentevergadering waar de centrale bank vooral liquiditeitsinjecties voor banken aankondigde, maar geen renteverlaging.

Formeel gezien is dat wel zo, maar heel handig was het niet. Niet voor niks maakte de koers van Italiaanse staatsobligaties de grootste val in ruim tien jaar tijd.

Om de schade te beperken, gaf Lagarde daarna een interview op zakenzender CNBC, waarin ze nog eens benadrukte dat de ECB er alles aan zal doen om fragmentatie op de obligatiemarkt te voorkomen. ECB’s hoofdeconoom Philip Lane legde in een blog op de ECB-website nog eens uit hoe de crisismaatregelen de eurozone ondersteunen. En nee, daar moeten we niet te veel achter zoeken, zegt de centrale bank. Die blog werd niet pas na de persconferentie geschreven, bijvoorbeeld. Dat zal allemaal waar wezen, maar door beleggers werd het geinterpreteerd als een manier om de schade te beperken.

Een week eerder maakte de Amerikaanse centrale bank ook al niet zo’n beste beurt door onaangekondigd de rente met 0,5 procentpunt te verlagen. Dat werd gezien als paniekvoetbal, al is het beeld over de impact van de coronacrisis inmiddels wel gekanteld. Sommige economen verwachten nu zelfs dat de Fed deze week de rente met een procentpunt verlaagd.

Rationeel gezien heeft Lagarde groot gelijk. De ECB zag onder haar leiding af van het nog verder verlagen van de rente, ondanks druk van de markt. Dat verdient een pluim, want een verdere verlaging zou de economie maar weinig helpen. Integendeel, de druk op banken, en dus de spaarrente, zou er nog groter door worden.

Maar net zoals wc-papier hamsterende consumenten zijn er ook beleggers die het hoofd niet altijd koel houden. In aanloop naar de rentevergadering waarschuwde de president van de Franse centrale bank al voor het psychologisch effect van het coronavirus. „Vaak is bij zulke schokken de angst en onzekerheid schadelijker dan het virus zelf”, zei hij in een interview met deze krant. Alleen moet Lagarde de psychologie van de markt nog even in de vingers krijgen.