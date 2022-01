Einde techfeestje raakt rijkdom Jeff Bezos hard: $25 miljard in rook op

Vooral op de Nasdaq, waar veel techgiganten staan genoteerd is de snel verslechterde stemming goed merkbaar. Vanaf de top in november vorig jaar is de technologiebeurs al meer dan 10% gedaald.

Nadat in december centrale bankiers en de Federal Reserve in het bijzonder hebben aangegeven om een terugtrekkende beweging te gaan maken met de monetaire steun is de onrust bij de techfondsen al toegenomen. De hard opgelopen inflatie vooral in de VS heeft bovendien druk gezet op de langlopende rente die voor bedrijven actief in de techsector een negatieve impact heeft.

Rijkenlijst

Jeff Bezos, oprichter en grootaandeelhouder bij Amazon, heeft volgens de rijkenlijst van Bloomberg $25 miljard aan vermogen zien verdampen naar $168 miljard in reactie op de duikeling van de Amerikaanse retailreus sinds begin dit jaar . Tijdens het hoogtepunt van coronacrisis was het aandeel Amazon nog zeer gewild, waardoor Bezos zich lange tijd de rijkste mens ter wereld kon noemen.

Ook de rijkdom van Elon Musk, de hoogste baas bij Tesla, is per saldo dit jaar hard gedaald. De rit omlaag bij het aandeel van de elektrische automaker heeft zijn vermogen met 26 miljard verminderd naar $243 miljard. Eind vorig jaar was hij nog goed voor meer dan $300 miljard.