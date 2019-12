Verdere krimp luchtvrachtvervoer

Daarmee is al twaalf maanden op rij sprake van mindere prestaties, de langste negatieve reeks sinds de financiële crisis in 2008. De capaciteit steeg daarnaast wereldwijd met 2,2 procent. Het was de achttiende maand op rij dat de capaciteit harder groeide dan de vraag naar vrachtruim. De laadruimten van vrachtvliegtuigen zaten in september in doorsnee voor 47,7 procent vol.

Volgens IATA is daarmee sprake van een zwakke start van het piekseizoen voor de luchtvrachtsector. De sector heeft te kampen met de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China, de tragere wereldeconomie en afkoeling van de internationale handel.