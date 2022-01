Witwassende geldkoerier moet brommen

Volgens de rechtbank Oost-Brabant vervoerde de Arnhemmer de grote hoeveelheid eurobiljetten, vooral briefjes van €50, voor criminelen. Hij had de bankbiljetten opgehaald in Amsterdam om ze elders af te leveren.

De bestuurder had ook een zogenoemde token bij zich in de vorm van een biljet van €5 met een specifiek serienummer. „Een token wordt gebruikt om te zorgen dat het geld aan de juiste persoon wordt overgedragen”, aldus de rechtbank, die tevens constateert dat niemand zich heeft gemeld voor de in beslag genomen eurobiljetten.

’Van witwassen een gewoonte gemaakt’

Voordat de automobilist tegen de lamp liep, transporteerde hij volgens de rechter ook al enkele keren grote hoeveelheden cash die verstopt waren in de geheime ruimte van een Peugeot 308. „De verdachte heeft van witwassen een gewoonte gemaakt”, stelt de rechtbank.

Tegen de geldkoerier was naast een gevangenisstraf van 36 maanden ook een geldboete van €50.000 geëist. Maar de rechtbank vindt een geldboete bepaald geen goed idee. „Verdachte heeft hier het geld niet voor, waardoor anderen dit bedrag zullen gaan betalen. Duidelijk is dan ook dat in ieder geval de verdachte hier niet door getroffen zal worden.” De rechter heeft hem dinsdag wel een gevangenisstraf van dertig maanden opgelegd met aftrek van voorarrest.

De geldtransporteur communiceerde met zijn opdrachtgevers via de app Signal. De rechter heeft zijn witte iPhone echter verbeurd verklaard.