Voorzitter KBC Groep kondigt zijn vertrek aan

Leysen is al sinds 2011 voorzitter van KBC. ¨KBC is vandaag in uitstekende vorm en het lijkt me dan ook een goed moment voor mij en voor de groep om het doorgeven van de fakkel voor te bereiden.¨ Het bestuur belooft op zijn beurt om voor een tijdige en geschikte vervanging te zorgen.

