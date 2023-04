Europese Commissie hekelt invoerverboden Oekraïens graan

Polen en Hongarije kondigden verboden aan op de invoer van Oekraïens graan. Oekraïne kan veel minder graan dan normaal via de Zwarte Zee vervoeren en daardoor komt er meer over land binnen in landen in Centraal-Europa. Daardoor staan de prijzen daar onder druk. De importverboden waren volgens de landen dan ook nodig om de eigen boeren te beschermen.

Het Oekraïense ministerie van Landbouwbeleid zei zaterdag het besluit van Polen te betreuren. „Poolse boeren hebben te maken met een moeilijke situatie, maar we benadrukken dat Oekraïense boeren met de moeilijkste situatie te maken hebben”, aldus het ministerie. Oekraïne stelde voor om in de komende dagen tot een nieuwe overeenkomst te komen, die beide partijen tevreden maakt.

Polen en andere landen in Centraal-Europa hebben de Europese Unie vorige maand al om hulp gevraagd om de lage prijs van Oekraïens graan tegen te gaan.